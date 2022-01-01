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جديد المحليات > بالفيديو.. قطري يصف مشاهد الثلوج فوق جبل اللوز بتبوك: “أهلي لم يصدقوا أني في المملكة”
01/01/2022   11:09 م

بالفيديو.. قطري يصف مشاهد الثلوج فوق جبل اللوز بتبوك: “أهلي لم يصدقوا أني في المملكة”

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استعرض القطري حسين الأحمدي، تفاصيل رحلته التي شملت العديد من المحطات داخل المملكة، وصولًا بزيارته لجبل اللوز في تبوك.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن رحلته بدأت من طريق الجافورة والأحساء، ثم الانتقال للرياض والقصيم وحائل والعلا، وصولًا لمنطقة تبوك.

وأضاف أنه حرص على الاستمتاع بمشاهد تساقط الثلوج على جبل اللوز، مشيرًا إلى أنه أرسل بعض الصور لأهله من المنطقة، ولم يصدقوا أن هذا الموقع يقع في المملكة إلا بعد رؤيتهم لسيارته. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قطري يصف مشاهد الثلوج فوق جبل اللوز بتبوك: “أهلي لم يصدقوا أني في المملكة”

جديد المحليات
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