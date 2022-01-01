الدفاع المدني يؤكد متابعته للحالة المطرية وينصح بالابتعاد عن مواقع تجمع السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (السبت)، سكان عدد من المناطق إلى توخّي الحيطة والحذر من مخاطر محتملة نتيجة هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، التي يحتمل جريانها، حتى صباح الغد.
وأشارت المديرية إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد الذي نبه بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية وتساقط البرد والسيول، في مناطق “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم”.
وكان “الوطني للأرصاد” قد أوضح أن المناطق التي المدن التي ستشهد الأمطار في منطقة الرياض هي “الحريق، والخرج، والدلم، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وشقراء” وفي المدينة المنورة “الأكحل، والمهد، ووادي الفرع”.
كما توقع هطول الأمطار في منطقة مكة المكرمة في “السيل الكبير، والشفا، والطائف، والهدا” وفي الشرقية على “الجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، والقطيف، والنعيرية، ورأس تنورة، والخفجي، والقيصومة، وحفر الباطن، وقرية العليا”. وفق “أخبار 24”.
كما ستهطل في القصيم على “الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والخبراء، والرس، والشماسية، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، وعنيزة، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، وعيون الجواء”.