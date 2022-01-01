يطور متنزهات جبلية وغابية وساحلية ومائية وبرية.. إطلاق برنامج المتنزهات الوطنية

دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم (السبت)، برنامج المتنزهات الوطنية، الذي يعمل على تطوير المتنزهات الوطنية التي تنقسم إلى “جبلية، وغابية، وساحلية ومائية، وبرية”، وتنمية الغطاء النباتي فيها والحفاظ على المقومات الطبيعية للمتنزهات الوطنية.
وأطلق المركز أيضًا النشرة الشهرية التعريفية عن البرنامج التي تسلط الضوء على ثروات المملكة الطبيعية وما تحويه من كنوز وتعزيز الوعي بها، إضافة إلى إطلاع عموم المجتمع على مستجدات المتنزهات في مناطق المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقافة العمل التطوعي والبيئي.
وتضم مهام البرنامج 5 محاور رئيسة، تتعلق بتطوير 100 متنزه وطني خلال 60 شهرًا حول المملكة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمتنزهات خلال عامين، وكذلك المساهمة الفعالة في مبادرة السعودية الخضراء عبر إدارة تشجير أكثر من 50 مليون شجرة، إضافة إلى إتاحة فرص العمل والاستثمار في مجالات السياحة والرياضة والأنشطة الصديقة للبيئة، إلى جانب توفير تجربة ممتعة في المتنزهات الوطنية عبر خدمة أكثر من مليوني زائر سنويًّا. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن البرنامج كنوزًا من المتنزهات الوطنية مثل سفح نهاية العالم، وكهف ابن رشيد، وكذلك سد معاوية بن أبي سفيان أو سد سيسد الأثري الشهير، والمانجروف الذي ينمي بيئة المتنزهات الساحلية، كما تتنوع أنشطة البرنامج بين الفروسية والتخييم والمشي والسياحة وغيرها من الأنشطة الجاذبة.