“الأمن العام” يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.
وتضمنت العمليات الأمنية القبض على مواطن في منطقة الجوف، شرع بإلحاق الضرر بمنزل مواطن آخر، باستخدام مادة قابلة للاشتعال لخلافات سابقة بينهما.
كما تضمنت القبض على مقيم ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في منطقة الرياض، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج مركبات في مواقف عدد من المرافق العامة وسرقة ما تحويه من مقتنيات.
وفي منطقة مكة المكرمة، ألقت الجهات الأمنية القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، سرقوا عدة محال تجارية بدخولها وطلب بضاعة وقبل دفع قيمتها يبادرون بسرقتها والهرب من الموقع، كما ضبطت الشرطة في منطقة تبوك مواطنًا اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة.
وفي منطقة القصيم، أوقفت الجهات الأمنية ثلاثة مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل محولات كهربائية، بالإضافة إلى توقيف مقيم من الجنسية الباكستانية قام باستخدام مركبته في نقل مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. وفق “أخبار 24”.
وضبطت الشرطة في منطقة حائل مواطنًا كسر باب محل تجاري وسرق مبلغ 50 ألف ريال، كما ضبطت في منطقة الرياض 8 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية نفذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/5FqZzAFox1
— الأمن العام (@security_gov) January 1, 2022