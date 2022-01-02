أخصائية: انفصال الزوجين دون طلاق قد يُسبب مشاكل نفسية أكبر للأبناء

قالت الأخصائية الاجتماعية، دعاء زهران، إن انفصال الزوجين داخل المنزل دون طلاق قد يُسبب مشاكل نفسية للأبناء أكثر من الطلاق القانوني الواضح.
وأضافت الدكتورة دعاء في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض الآباء لديهم مشكلة في عدم معرفة حقوقهم بموضوع الحضانة والزيارة، وقد لا يطلبون رؤية أبنائهم رغبة منهم في عدم وصول الأمر للمحاكم.
ولفتت إلى أنه لا يعني حدوث انفصال أو تفكك للأسرة حرمان أحد الزوجين من رؤية الأبناء، داعيةً إلى فصل إدارة “إصلاح ذات البين” عن المحكمة ليكون اللجوء إليها أكثر تقبلاً من الناحية النفسية للزوجين. وفق “أخبار 24”.
الأخصائية الاجتماعية “دعاء زاهرن”: انفصال الزوجين بدون طلاق يسبب مشاكل نفسية للأبناء أكثر من الطلاق القانوني الواضح #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iVcBFvZCeu
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 1, 2022
الأخصائية الاجتماعية “دعاء زاهرن”: بعض الآباء لديهم مشكلة عدم معرفة بحقوقهم في موضوع الحضانة والزيارة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MtHJCDx0aw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2022
الأخصائية الاجتماعية “دعاء زاهرن”: “إدارة إصلاح ذات البين” في المحاكم تبذل جهود مشكورة لحل كثير من المشاكل؛ لكن نطالب بفصل الإصلاح عن المحكمة ليكون اللجوء إليها أكثر تقبلا من الناحية النفسية للأطراف#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CIKDTmlR6S
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2022