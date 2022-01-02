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جديد المحليات > أخصائية: انفصال الزوجين دون طلاق قد يُسبب مشاكل نفسية أكبر للأبناء
02/01/2022   8:31 ص

أخصائية: انفصال الزوجين دون طلاق قد يُسبب مشاكل نفسية أكبر للأبناء

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قالت الأخصائية الاجتماعية، دعاء زهران، إن انفصال الزوجين داخل المنزل دون طلاق قد يُسبب مشاكل نفسية للأبناء أكثر من الطلاق القانوني الواضح.

وأضافت الدكتورة دعاء في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض الآباء لديهم مشكلة في عدم معرفة حقوقهم بموضوع الحضانة والزيارة، وقد لا يطلبون رؤية أبنائهم رغبة منهم في عدم وصول الأمر للمحاكم.

ولفتت إلى أنه لا يعني حدوث انفصال أو تفكك للأسرة حرمان أحد الزوجين من رؤية الأبناء، داعيةً إلى فصل إدارة “إصلاح ذات البين” عن المحكمة ليكون اللجوء إليها أكثر تقبلاً من الناحية النفسية للزوجين. وفق “أخبار 24”.

أخصائية: انفصال الزوجين دون طلاق قد يُسبب مشاكل نفسية أكبر للأبناء

جديد المحليات
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