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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس
02/01/2022   8:30 ص

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس، عبر قنوات “عين”، على تردد عربسات 12437، أو عبر منصة مدرستي.

وأبانت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم.

وأوضحت أن جدول الحصص اليومية للصفوف المتوسطة وكذلك الثانوية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة السابعة صباحا ويُعاد طول اليوم. وفق “أخبار 24”.

أما جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الرابع، فسيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد أيضا طوال اليوم، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر.

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس

جديد المحليات
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