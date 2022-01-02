“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس، عبر قنوات “عين”، على تردد عربسات 12437، أو عبر منصة مدرستي.
وأبانت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومية للصفوف المتوسطة وكذلك الثانوية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة السابعة صباحا ويُعاد طول اليوم. وفق “أخبار 24”.
أما جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الرابع، فسيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد أيضا طوال اليوم، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/IRmmtC79Xi
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/d4tsMbHqg9
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/EhIVIMRuZl
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/1Q6v67ret0
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/ZaSKGq5WQD
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/wkBM0QZiGf
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/Qvlm1rQDKt
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/J15bDPvugH
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/Ez1dM9ZYml
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/MX2Z3xbvfG
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/FHJb4SZq7m
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/08PeGJRhLa
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 1, 2022