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جديد المحليات > استشارية: الجرعة التنشيطية تكسر سلسلة انتشار “كورونا”.. وهذا الرقم مُقلق
02/01/2022   8:31 ص

استشارية: الجرعة التنشيطية تكسر سلسلة انتشار “كورونا”.. وهذا الرقم مُقلق

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نصحت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة حوراء البيات، بالحصول على الجرعة التنشيطية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لكسر سلسلة انتشار فيروس “كورونا” في ظل ظهور متحورات جديدة.

وقالت الدكتورة حوراء في مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن الرقم المُقلق في المنحنى الوبائي بالمملكة هو تضاعف أعداد الحالات الحرجة المُصابة بالفيروس خلال أسبوع واحد.

ونوهت إلى أن الجرعة التنشيطية تزيد من مستوى المناعة لذا يجب الحرص على أخذها، مبينةً أنه يمكن الوصول إلى صفر حالات حرجة من خلال الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي واستمرار عمليات التعقيم. وفق “أخبار 24”.

استشارية: الجرعة التنشيطية تكسر سلسلة انتشار “كورونا”.. وهذا الرقم مُقلق

جديد المحليات
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