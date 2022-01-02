تنبيهات بأمطار على الرياض والمدينة ومكة وجازان.. وتساقط برد وسيول بالشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهطول أمطار اليوم (الأحد)، على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك وحائل والحدود الشمالية والشرقية.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة والحريق والخرج والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم وشقراء ستشهد هطول أمطار وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (10:00) صباحاً، لافتاً إلى أن الحالة تحدث في حائل والحدود الشمالية.
وبيّن أن العلا والعيص واليتمة وخيبر وأجزاء أخرى بالمدينة المنورة ستكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (10:00) صباحاً، مشيراً إلى أن الحالة ستشهدها أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وتبوك. وفق “أخبار 24”.
ونوه في تنبيه مُتقدم إلى أن المنطقة الشرقية خاصة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان للسيول حتى الساعة (09:00) صباحاً.
ولفت إلى أن حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمستوى الرؤية ستكون على الحرث والدائر والريث والعارضة بجازان حتى الساعة (09:00) مساءً، موضحاً أن أجزاء منطقة عسير ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية حتى الساعة (02:00) مساءً.