إبراهيم الميهدب: تفاوضت مع هادي العمور على شراء 10 فرديات بـ35 مليون ريال

كشف المتوج في فئة شلفا ولي العهد للون الشقح، إبراهيم المهيدب، عن تفاوضه مع هادي العمور على شراء 10 فرديات مقابل 35 مليون ريال.
وقال المهيدب خلال إحدى حلقات برنامج “مجلس الصياهد” على قناة “الرياضية”، إن هادي العمور لم يقبل بالسعر الذي تم وضعه وقد لا يكون لديه رغبة في البيع.
وأشار إلى أنه يتمسك بالعرض في حال رغبة العمور بالبيع، موضحاً أن المنافسة مع الأخير تكون دائماً قوية كون أعمار حلاله مناسبة.
🎙 إبراهيم المهيدب – المتوج في فئة شلفا ولي العهد للون الشقح:
فاوضت “هادي العمور” لشراء 10 فرديات بـ35 مليون ريال.. ولازالت عند سومتي إذا هادي يرغب بالبيع.#مجلس_الصياهد | #حنا_بدو#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/Yve9ILmnb2
— نادي الإبل (@CamelClub) January 1, 2022
وفق “أخبار 24”.