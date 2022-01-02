نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > إبراهيم الميهدب: تفاوضت مع هادي العمور على شراء 10 فرديات بـ35 مليون ريال
02/01/2022   8:31 ص

إبراهيم الميهدب: تفاوضت مع هادي العمور على شراء 10 فرديات بـ35 مليون ريال

+ = -
898

كشف المتوج في فئة شلفا ولي العهد للون الشقح، إبراهيم المهيدب، عن تفاوضه مع هادي العمور على شراء 10 فرديات مقابل 35 مليون ريال.

وقال المهيدب خلال إحدى حلقات برنامج “مجلس الصياهد” على قناة “الرياضية”، إن هادي العمور لم يقبل بالسعر الذي تم وضعه وقد لا يكون لديه رغبة في البيع.

وأشار إلى أنه يتمسك بالعرض في حال رغبة العمور بالبيع، موضحاً أن المنافسة مع الأخير تكون دائماً قوية كون أعمار حلاله مناسبة.

وفق “أخبار 24”.

إبراهيم الميهدب: تفاوضت مع هادي العمور على شراء 10 فرديات بـ35 مليون ريال

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192121.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.