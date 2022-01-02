تقيم وزارة الصحة، غداً الأحد مؤتمرها الصحفي الدوري والذي تستعرض فيه مستجدات فيروس كورونا “كوفيد – 19” في المملكة.
ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، إلى جانب أبرز الإحصائيات الصحية.
كما يستعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.
ومن المقرر أن يناقش مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عماد المحمدي، مستجدات متحور أوميكرون، والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.
وفق “أخبار 24”.