بالفيديو.. “الغذاء والدواء”: نراجع أدوية من “فايزر” و”ميرك” لإجازتها كعلاج لكورونا

استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أبرز مستجدات إمكانية اعتماد دواء لعلاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح، خلال لقائه في قناة “العربية”، أن بعض الشركات مثل “فايزر” و”ميرك شارب” الأمريكية، قد تقدمت بطلبات لإجازة دوائها المعالج لكورونا في المملكة.
وأضاف أنه تتم خلال الوقت الحالي مراجعة البيانات التي تقدمت بها الشركتان، موضحًا أنه فور الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالأدوية سيتم اعتمادها من أجل استخدامها في المملكة.
وأكد أنه سيتم إعطاء الدواء للأعراض المتقدمة أو المتوسطة لمن هم أكبر من 18 عامًا، موضحًا أن هناك أكثر من 10 أدوية موجودة في السوق، يتم استخدامها في مراحل مختلفة من الإصابة، كما يستخدم بعضها للوقاية من المرض. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة البيانات الواردة من الشركات للتأكد من فاعلية ومأمونية استخدام الأدوية، وذلك من خلال الدراسات السريرية وما قبلها.
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لـ @Saudi_FDA د. هشام الجضعي: نعمل على مراجعة الدواء الذي أنتجته “فايزر” لعلاج #كورونا تمهيدا لاستخدامه في #السعودية إضافة لأدوية أخرى@aljadhey pic.twitter.com/qvjQSA4MWI
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 1, 2022