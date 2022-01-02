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جديد المحليات > بالفيديو.. شاهد ماذا قال السديس للجنود المرابطين بالحد الجنوبي
02/01/2022   8:31 ص

بالفيديو.. شاهد ماذا قال السديس للجنود المرابطين بالحد الجنوبي

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، اليوم (السبت)، أن الجنود البواسل يقدمون درساً عظيما في الدفاع عن الدين والوطن من خلال ما يقومون به من عملٍ عظيم.

وأعرب خلال زيارته للحد الجنوبي في مقر القيادة الجنوبية، عن شكره للجنود البواسل أفراداً كانوا أو ضباطاً على ما يقومون به من تضحيات تجاه دينهم ووطنهم.

وقال في كلمته التي وجهها للمرابطين: ” يا رجال الأمن، يا فخر الوطن، أيتها العيون الساهرة في كل حين، ما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا صبر ساعة، فتسلحوا بأسباب النصر التي وعدها الله”. وفق “أخبار 24”.

وفي ختام كلمته دعا السديس للجنود بأن ينصرهم على أعداء الدين، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم.

بالفيديو.. شاهد ماذا قال السديس للجنود المرابطين بالحد الجنوبي

جديد المحليات
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