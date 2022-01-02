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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: النوم في درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية قد يسبب الوفاة
02/01/2022   8:30 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: النوم في درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية قد يسبب الوفاة

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من النوم في درجات حرارة منخفضة، مؤكدًا أنه قد يسبب الوفاة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن فئات كبار السن والأطفال تعد الأكثر عرضة للوفاة بسبب البرد.

وأكد أن من المعروف طبيًا أن الأشخاص الذين ينامون في درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية معرضون للوفاة بسبب البرودة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: النوم في درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية قد يسبب الوفاة

جديد المحليات
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