بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: النوم في درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية قد يسبب الوفاة

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من النوم في درجات حرارة منخفضة، مؤكدًا أنه قد يسبب الوفاة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن فئات كبار السن والأطفال تعد الأكثر عرضة للوفاة بسبب البرد.
وأكد أن من المعروف طبيًا أن الأشخاص الذين ينامون في درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية معرضون للوفاة بسبب البرودة.
فيديو | د. خالد النمر لـ #برنامج_120: النوم تحت درجة حرارة 15 مئوية قد يسبب الوفاة ويجب عدم التعرض للبرد الشديد #الإخبارية pic.twitter.com/UwaCHpzMuy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022
وفق “أخبار 24”.