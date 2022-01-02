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جديد المحليات > “الثقافة” تُطلق منتجاً رقمياً تحت شعار “1949”.. وهذا ما يتناوله
02/01/2022   8:31 ص

“الثقافة” تُطلق منتجاً رقمياً تحت شعار “1949”.. وهذا ما يتناوله

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أطلقت وزارة الثقافة أمس (السبت)، “بودكاست” صوتياً تحت شعار “1949” لمناقشة الموضوعات الثقافية بقوالب متنوعة تعكس ما يدور في القطاع الثقافي السعودي.

ويتناول البودكاست في كل حلقة من حلقاته موضوعاً ينتمي لواحد من القطاعات الثقافية الفرعية الستة عشر بالمملكة، حيث تتم مناقشته مع ناقد متخصص.

وجرى في أولى حلقات البودكاست تناول مجال السينما وصناعة الأفلام تحت عنوان “لماذا نتأثر بالأفلام”، وذلك لمناقشة الأدوات التعبيرية الفائقة التي تملكها الأفلام. وفق “أخبار 24”.

ويعد البودكاست أحدث المنتجات الرقمية التي تقدمها وزارة الثقافة لخدمة القطاع الثقافي المحلي، وتوفير نافذة تسمح للنقاد السعوديين بتقديم أفكارهم عبر منصة رقمية.

“الثقافة” تُطلق منتجاً رقمياً تحت شعار “1949”.. وهذا ما يتناوله

جديد المحليات
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