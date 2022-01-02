بالفيديو.. وكيل “العدل” يوضح مزايا قبول عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية

أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، سلمان العتيبي، أنه ابتداءً من اليوم (السبت)، ستكون عقود تأجير السيارات التي تم توقيعها خلال اليوم سندات تنفيذية عبر بوابتي “النقل” و”ناجز” لتنفيذ البنود المشار إليها بالعقد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هذا القرار سيشجع على الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، مبينًا أن الحقوق أصبحت محفوظة لجميع أطراف العقد سواء المؤجر والمستأجر، بجانب السرعة في التنفيذ. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا التوجه هو الصحيح لاستقرار الاقتصاد في خدمات النقل، بالإضافة إلى سرعة استجابة القضاء لمثل هذه العقود وكذلك وضوح البنود لجميع أطراف العقد.
فيديو | وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ “سلمان العتيبي”:
قرار استقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية.. تحفظ حقوق كلا الطرفين وتشجع على الاستثمار في قطاع تأجير السيارات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6laLrAUUL9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022