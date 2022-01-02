نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. وكيل “العدل” يوضح مزايا قبول عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية
02/01/2022   8:31 ص

بالفيديو.. وكيل “العدل” يوضح مزايا قبول عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية

+ = -
625

أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، سلمان العتيبي، أنه ابتداءً من اليوم (السبت)، ستكون عقود تأجير السيارات التي تم توقيعها خلال اليوم سندات تنفيذية عبر بوابتي “النقل” و”ناجز” لتنفيذ البنود المشار إليها بالعقد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هذا القرار سيشجع على الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، مبينًا أن الحقوق أصبحت محفوظة لجميع أطراف العقد سواء المؤجر والمستأجر، بجانب السرعة في التنفيذ. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذا التوجه هو الصحيح لاستقرار الاقتصاد في خدمات النقل، بالإضافة إلى سرعة استجابة القضاء لمثل هذه العقود وكذلك وضوح البنود لجميع أطراف العقد.

بالفيديو.. وكيل “العدل” يوضح مزايا قبول عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192127.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.