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جديد المحليات > “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك
02/01/2022   8:30 ص

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، والرياض، والقصيم، والشرقية، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف.

وأشار إلى أن هذه الحالة تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

جديد المحليات
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