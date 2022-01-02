استشاري يوضح أبرز العوامل التي تُعجل ظهور علامات الشيخوخة

أوضح استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر، الدكتور سليم الكريع، أبرز العوامل التي تُعجل ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكرة.
وبيّن الكريع خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن أول تلك العوامل هو التدخين كون هذا الأمر يصاحبه تأثير مباشر على البشرة والجسم سواء بترهل الجلد وتصبغ الشفايف.
وأشار إلى أن علامات الشيخوخة تظهر بسرعة لدى الأشخاص من أصحاب نمط الحياة الليلية، وكذلك من يسرعون عمليات إنقاص الوزن، مبيناً أنه يجب عدم اتباع نظام عشوائي في إنقاص الوزن. وفق “أخبار 24”.
د.سليم الكريّع- استشاري أمراض و جراحة الجلد والليزر: التدخين من أهم العوامل التي تعجل ظهور علامات الشيخوخة، وأصحاب نمط الحياة الليلية، وأيضا عملية نزول الوزن السريع @Salimalkeraye#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mIaOZCpZau
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 31, 2021