الشباب يرفض انضمام “إيغالو” لمنتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

رفضت إدارة نادي الشباب انضمام اللاعب أوديون إيغالو لمنتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا، المقرر أن تنطلق يوم 9 يناير في الكاميرون.
ورفض الشباب سفر لاعبه إيغالو لانضمام لمنتخب نيجيريا، بسبب الطلب المتأخر من الاتحاد النيجيري قبل انطلاق البطولة بـ 8 أيام.
وشارك إيغالو في فوز فريقه على نظيره الأهلي، مساء السبت، بنتيجة 4-3، في إطار منافسات الجولة الـ 15 بدوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.
ويحتل إيغالو المركز الأول في قائمة هدافي دوري المحترفين برصيد 11 هدفاً متفوقاً على لاعب النصر تاليسكا الذي سجل 10 أهداف.