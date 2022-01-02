بسبب أمم إفريقيا..النصر يفقد خدمات “أبو بكر” في هذه المباريات

يغادر محترف النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، اليوم الأحد، المملكة، وذلك للانضمام لمعسكر منتخب بلاده المشارك في كأس أمم أفريقيا.
ومن المقرر أن يغيب أبو بكر عن 3 مباريات في دوري المحترفين أمام ضمك، الفيصلي والتعاون، بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
وخطف فريق النصر، فوزًا مهمًا أمام نظيره الفتح، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت) ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري. وفق “أخبار 24”.
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 16 في المركز 11.