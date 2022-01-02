بعد ما تكفل بسداد ديونه.. عبدالعزيز بن فهد يوجه بشراء منزل وسيارة لأسرة الفقيد “الشمري”

قال الفنان فايز المالكي، إن الأمير عبد العزيز بن فهد، وجه بشراء سيارة ومنزل في عرعر، لأسرة مشهور “سناب شات”، الفقيد محمد الشمري.
ونشر المالكي مقطع فيديو عبر حسابه في “سناب شات”، للسيارة وللمنزل الذي تم شراؤه لأسرة الفقيد “الشمري” بمبلغ مليون ريال في عرعر، مبيناً أن الأمير عبدالعزيز بن فهد أمر أيضاً بفرش المنزل بالأثاث وتجهيزه بكافة الاحتياجات.
وكان المالكي قد ذكر في وقت سابق أن الأمير عبدالعزيز قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد، الذي تُوفي مع اثنين من أبنائه إثر حـادِث مروري مروع خلال سفرهم إلى مدينة الرياض، كما تكفل بمبلغ مليوني ريال لسداد دينه.
وفق “أخبار 24”.