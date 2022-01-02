“الحصيني”: اليوم دخول آخر نجوم المربعانية “الشولة”.. وهذه ملامح أجوائه

أكد الخبير في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني، أن اليوم (الأحد) يشهد دخول آخر نجم من نجوم المربعانية والذي يطلق عليه “الشولة”، وهو النجم الثالث ويستمر لنحو 13 يوما.
وأوضح الحصيني، أن الطقس خلال هذه الأيام سيشهد استمرار البرودة والصقيع، خاصة شمال المملكة وشمال المنطقة الوسطى، وأن هذا آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال البلاد.
وتوقع أن يوافق دخول “الشولة” هذا العام، تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي إلى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة غدا الإثنين ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية، ومن المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح نشطة. وفق “أخبار 24”.
كما توقع تشكل الصقيع على أجزاء من المنطقة الشمالية وتقترب الحرارة عليها من الصفر، والوسطى من 5 درجات، والشرقية والمدينة من ٩ إلى ١٣ درجة.
وأشار إلى أن العامة يقولون: “إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العولة”.
ولفت إلى أنه يتوافق مع الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها اليوم على معظم مناطق المملكة.