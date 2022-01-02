“الكهرباء” تعلن عودة الخدمة للمتأثرين من حريق الشرائع في مكة المكرمة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين كافة المتأثرين بالانقطاع الجزئي للخدمة في أقل من 45 دقيقة، الناجم عن حريق اندلع في محطة توزيع فرعية في الشرائع بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الشركة أنه الفرق الميدانية توجهت إلى الموقع فور إبلاغ وباشرت الحريق بالتنسيق مع الدفاع المدني، وجرى إخماد الحريق بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن فَنّيّو الشركة عملوا بعد ذلك على إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين.
وقدمت الشركة الاعتذار لمشتركيها المتأثرين بالانقطاع الجزئي، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.