“أمانة عسير”: 10 يناير موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا

كشفت أمانة منطقة عسير، اليوم (الأحد)، عن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة، الذين صدرت التوجيهات بمنحهم أراضي في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة تركي بن طلال.
وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الإثنين الموافق 10 / 1 / 2022م (7 / 7 / 1443هـ)، في صالة الخالدية بأبها، مبينًا أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب.
وأضاف أن اللجنة المسؤولة ستقوم بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول. وفق “أخبار 24”.