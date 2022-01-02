نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > “أمانة عسير”: 10 يناير موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا
02/01/2022   9:09 م

“أمانة عسير”: 10 يناير موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا

+ = -
807

كشفت أمانة منطقة عسير، اليوم (الأحد)، عن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة، الذين صدرت التوجيهات بمنحهم أراضي في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة تركي بن طلال.

وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الإثنين الموافق 10 / 1 / 2022م (7 / 7 / 1443هـ)، في صالة الخالدية بأبها، مبينًا أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب.

وأضاف أن اللجنة المسؤولة ستقوم بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول. وفق “أخبار 24”.

“أمانة عسير”: 10 يناير موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.