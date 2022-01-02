مصادر: اشتراط ارتداء الكمامات الجراحية بدلاً من القماشية في بعض المستشفيات.. والنقاب لا يكفي

أكدت مصادر أن بعض المستشفيات التي لا تتبع وزارة الصحة اشترطت ارتداء الكمامات الجراحية بدلًا من القماشية.
وبينت المصادر لـ” أخبار 24″ أن القرار الصادر جاء بشأن أهمية الإجراءات الوقائية التي نصت على أنه يجب ارتداء الكمامات الجراحية بدلًا من القماشية لجميع منسوبيها والمراجعين، وذلك في تعميم لمنسوبي تلك المستشفيات.
وأضافت أن لبس النقاب لا يغني عن الكمامة، ويجب لبسها تحت النقاب للموظفات والطالبات والنساء المراجعات، مشيرةً إلى أنه يجب ارتداء الكمامات في كل مكان داخل المستشفى، سواء كان التعامل مع المرضى بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشددت المصادر على ضرورة تلقي اللقاح وتعقيم الأيدي والالتزام بالتباعد الجسدي في الأماكن المزدحمة أو قليلة التهوية، وتجنب مخالطة أي شخص لديه أعراض قدر الإمكان.