متحدث “الصحة”: نتوقع ارتفاعًا بأعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة.. وهذا موقف الجرعة الرابعة

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن هذه الموجة تُعد الأعلى مقارنة بالموجات السابقة، مرجعًا إياها إلى سرعة انتشار متحور “أوميكرون”.
وأكد أن هناك تسارعًا كبيرًا في زيادة أعداد الإصابات على مدار الأيام الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، ولكن قد يقل التسارع في حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وبسؤاله عن إمكانية إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات، قال إن الجرعة التنشيطية الموصى بها حاليًا كافية لإحداث مستوى مناعي قادر على مواجهة متحور “أوميكرون”، مؤكدًا أن الوزارة لن توصي بأي جرعات إضافية إلا بعد التأكد من قيمتها وفائدتها الصحية للأشخاص. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق باللقاحات، أوصى المتحدث باسم وزارة الصحة السيدات الحوامل بأخذ الجرعة التنشيطية من اللقاحات، مشيرًا إلى أهمية هذه الجرعة في المراحل الحالية من الجائحة.