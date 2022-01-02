أُعلن اليوم (الأحد)، عن إغلاق عدد من مناطق موسم الرياض، وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وأشار حساب موسم الرياض الرسمي على تويتر، إلى أنه تم إغلاق “سفاري الرياض” اليوم، بسبب الأحوال الجوية، لافتًا إلى استئناف نشاط السفاري غدًا.
كما أغلقت منطقة العاذرية، وونتر وندرلاند، للسبب نفسه، مع التأكيد على استئناف نشاطهما غدًا الاثنين.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتكون الضباب على منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
عشان سلامتكم، تم إقفال #ونتر_وندرلاند اليوم بسبب الأحوال الجوية 🙏🌧
نستقبلكم بكرة ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/UKrTobcCWa
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 2, 2022
بسبب الأحوال الجوية وعشان سلامتكم تم إقفال منطقة #العاذرية لليوم 🙏
نستقبلكم بكرة ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/tusrlVpvjV
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 2, 2022
لسلامتكم، تم إغلاق #رياض_سفاري اليوم بسبب الأحوال الجوية 🙏🌧
نشوفكم بكرة ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/vBZqBBkfbR
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 2, 2022