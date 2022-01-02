بينها البقاء في غرفة باردة.. طرق غير تقليدية لحرق السعرات وإنقاص الوزن

فيما يساعد اتباع حمية معينة، وممارسة التمارين الرياضة على حرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، فإن هناك طرقًا أخرى غير معتادة لتحقيق ذلك، لن يستغرق معظمها الكثير من الوقت، وستساعدك مع الاستمرارية عليها في إنقاص وزنك دون الذهاب لصالات الألعاب الرياضية.
الحمام الساخن
قد تكون معلوماتك، عن الاستحمام بالماء الدافئ، أنه طريقة للتخلص من التوتر، والاسترخاء في المساء، إلا أن الأمر ليس هذا فحسب، بل يساعد قضاء ما يصل إلى ساعة تحت الماء الدافئ على التخلص من الدهون.
وتظهر الدراسات أن حمامًا دافئًا لمدة ساعة، يمكن أن يحرق 130 سعرة حرارية، وقد يكون استراتيجية جيدة لفقد الوزن، لكن عليك أن تحافظ على مصدر تهوية جيد، كي لا تتعرض للاختناق.
شرب الماء البارد
يعد شرب الماء ركيزة أساسية في أي حمية، ومهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، لكن هل تعلم أن شرب الماء البارد يزيد من حرق السعرات الحرارية، ووفقًا لموقع “برايت سايد” ومواقع طبية أخرى، فإن إضافة بعض مكعبات الثلج لكوب مياه بدرجة حرارة الغرفة من الممكن أن يساعدك على التخلص من بعض الكيلوجرامات، بتعزيزه عملية التمثيل الغذائي. وفق “أخبار 24”.
استنشاق الفانيليا
إذا شعرت يومًا بأن رائحة كعكات رقائق الشوكولاتة الطازجة يمكن أن تجعلك تكتسب وزناً، فسوف تشعر بالارتياح لمعرفة أن بعض الروائح يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن.
اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين ارتدوا رقعاً جلدية برائحة الفانيليا شعروا برغبة أقل في تناول الحلويات، فإذا كنت لا تحب فكرة ارتداء الرقعة، فاختر عطرًا برائحة الفانيليا، فإنه بالإضافة إلى الرائحة التي سيحيطك بها، سيساعد على تثبيط شهيتك.
البقاء في غرفة باردة
عندما يصبح الجو أكثر برودة في الخارج، نريد بطبيعة الحال تشغيل المدفأة، لكن الحفاظ على برودة غرفتك يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن.
تمامًا مثل احتساء الماء البارد ، فإن التواجد في غرفة باردة يمكن أن يكون له فوائد في حرق السعرات الحرارية، وأظهرت الدراسات أن التعرض لدرجات الحرارة الباردة يمكن أن يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية ويساهم في إنقاص الوزن.
النوم الكافي.. لا أكثر ولا أقل
“من ينام قليلًا يشعر بالجوع أكثر”، هذه ليست دعوة للكسل بل حقيقة علمية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات، وعملية التمثيل الغذائي، كما يتسبب في خلل هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع، لكن عليك أيضًا ألا تنام كثيرًا، فإذا أردت فقدان وزنك فعليك أن تنام كفاية لا أكثر ولا أقل.
الأعمال المنزلية
قد يكون غسل الأرضيات وغسل الأطباق أمرًا مزعجًا، لكن الأنشطة المنزلية البسيطة يمكن أن تساعدك في الواقع على إنقاص الوزن والحفاظ على نظافة منزلك.
يمكن أن يساعدك قضاء ساعة في غسل وتجفيف حوض كامل من الأطباق على حرق 100 سعر حراري، كما أن تنظيف حمامك لمدة 35 دقيقة يحرق العديد من السعرات الحرارية مثل المشي لمدة 35 دقيقة على جهاز المشي.