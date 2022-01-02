أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، أن فيروس كورونا لا يزال يلقي بظلاله في العالم، محذرًا مروجي الإشاعات حول الجائحة.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، إن المنحنى الوبائي في تصاعد ملحوظ، قد يعود بنا للوراء في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لأخذ اللقاحات.

وحذر الشلهوب كل من يعمل على بث الإشاعات ونشر المعلومات المغلوطة حول جائحة كورونا، مؤكدًا أن عقوبة ذلك تصل إلى غرامة قدرها مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة.

وفق “أخبار 24”.