أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، أن فيروس كورونا لا يزال يلقي بظلاله في العالم، محذرًا مروجي الإشاعات حول الجائحة.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، إن المنحنى الوبائي في تصاعد ملحوظ، قد يعود بنا للوراء في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لأخذ اللقاحات.
وحذر الشلهوب كل من يعمل على بث الإشاعات ونشر المعلومات المغلوطة حول جائحة كورونا، مؤكدًا أن عقوبة ذلك تصل إلى غرامة قدرها مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة.
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول جائحة فيروس كورونا، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة.#واس_عام pic.twitter.com/2q5zlMDCuT
— واس العام (@SPAregions) January 2, 2022
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا.#واس_عام pic.twitter.com/MxIvfzxznV
— واس العام (@SPAregions) January 2, 2022
وفق “أخبار 24”.