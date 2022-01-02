بدءًا من الغد.. “تعليم الرياض” يفتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية

أعلنت إدارة تعليم الرياض، اليوم (الأحد)، فتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هــ اعتبارًا من يوم غدٍ (الإثنين)، وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية واستقطاب الكوادر المميزة.
ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، جميع الإدارات ومكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات إلى إطلاع المعلمين والمعلمات على تعليمات وضوابط الترشيح، مبينًا أن تقديم الطلبات يتم عبر بوابة الرياض التعليمية “الخدمات الإلكترونية”.
ووجه مديري ومديرات المدارس إلى التحقق من الوثائق وتعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات إلكترونيًا عبر الموقع، لافتًا إلى أن آخر موعد لاعتماد الطلبات من مديري المدارس هو يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ. وفق “أخبار 24”.
كما دعا مكاتب التعليم إلى تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات عبر الموقع مع الاحتفاظ بالأصل مع مطابقة البيانات وتدوين رأي مدير المكتب، مشيرا إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل مكاتب التعليم هو يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 1443هـ.