ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 12.97 مليار ريال خلال نوفمبر.. وتحويلات المواطنين الأعلى منذ 4 سنوات

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، عن تسجيل تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر نوفمبر 2021، ارتفاعا بنسبة 1% لتبلغ نحو 12.97 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي أنه مقارنة بشهر أكتوبر 2021، فقد سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر 2021 انخفاضا بنحو 510 ملايين ريال، وبنسبة 4%.
واشار إلى أن تحويلات المواطنين إلى الخارج سجلت خلال نوفمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 7.18 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الإحصائيات أن تحويلات المواطنين خلال نوفمبر 2021 تعد الأعلى منذ 4 سنوات، أي منذ شهر نوفمبر 2017 والتي بلغت آنذاك 7.95 مليار ريال.
ومقارنةً بشهر أكتوبر 2021، فقد سجلت تحويلات السعوديين للخارج ارتفاعاً خلال نوفمبر بنحو 1.7 مليار ريال.