استشاري: الإصابة بـ”أوميكرون” تشبه الإنفلونزا.. وهذه نصيحتي لمَن يشعر بالأعراض

أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، أن هناك تشابهاً كبيراً بين الإصابة بمتحور “أوميكرون” والإصابة بالإنفلونزا والزكام.
وقال الشهري في مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إنه يجب على من لديه أعراض تنفسية المُسارعة بإجراء فحص “كورونا” مع حجر نفسه عن مخالطة الآخرين.
ونوه إلى أن غالبية الحالات المُصابة بالمتحور تكون لأشخاص لم يتلقوا الجرعات الكافية، مشيراً إلى أهمية أخذ الجرعات التنشيطية من اللقاح حتى لا تزيد نسب انتشار العدوى.
فيديو | استشاري أمراض معدية: أعراض #أوميكرون مشابهة للإنفلونزا وعند ظهورها يجب على المصاب أن يفحص عن الفيروس #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Na3oXra5zw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2022
وفق “أخبار 24”.