قدم الأخصائي النفسي، مشعل الحارثي، مجموعة من النصائح للأطباء بشأن طريقة إبلاغ المرضى وأسرهم بحالاتهم الصحية المُستعصية.
وقال الحارثي في مداخلة ببرنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إنه يجب على الطبيب إبلاغ المريض بحالته بطريقة احترافية من خلال تحديد موعد يتناسب مع حالته، وتوصيل المعلومات له بشكل تدريجي وتقديم الدعم النفسي له.
وأضاف أن بعض الأطباء يرتكبون أخطاء في كيفية التعامل مع المرضى نفسياً من خلال إبلاغهم بحالاتهم الصحية بشكل مفاجئ، وهو ما قد يتسبب بإصابة المرضى بحالات تشنج وإغماء. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مشعل الحارثي: من حق المريض التلطف معه في تبليغه ومراعاة حالته النفسية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/AxTvNleSmi
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 2, 2022