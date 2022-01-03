أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات القطار “نساء” للعمل مع شركة رينفي السعودية إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.
وأوضح المعهد أنه يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% فأعلى، وعمرها بين 22 – 30 عامًا وألا يقل الطول عن 155 سم ولا يزيد عن 190سم، ومستوى اللغة الإنجليزية 3,5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادلها، وتكون لائقة طبيًا، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
وأبان أن التدريب يستمر لمدة سنة في مدينة جدة بمكافأة 4 آلاف ريال، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، فيما يتم التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج، براتب يصل إلى 8 آلاف ريال، وتأمين طبي، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل يوم 13 / 1 / 2022، ويبدأ التدريب يوم 15 / 2 / 2022م.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط.
وفق “أخبار 24”.