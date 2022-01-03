لهذا السبب.. المملكة تكون أولى الزيارات الخارجية لكل ولي عهد ياباني

فسرت دارة الملك عبدالعزيز، سبب قيام كل ولاة العهد في اليابان بزيارة المملكة بأولى جولاتهم الرسمية الخارجية.
وأوضحت الدارة، أن تلك القصة تعود لما قبل نحو 70 عاماً حينما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز (الأمير فهد آنذاك) في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية وتحديداً عام 1372 هـ (1953 م) في لندن نيابة عن والده الملك عبدالعزيز.
وبيّنت أن الملك فهد لاحظ بأن ولي عهد اليابان “أكي هيتو” جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناءً على مكانة “هيتو” ولياً للعهد. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن هذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية وسرع في العلاقات البينية وقررت تقديراً لذلك بأن تكون المملكة هي البلد الأول الذي يزوره ولي عهد اليابان وأن يصبح تقليداً لكل ولاة العهد في اليابان.