قد تسبب العقم.. استشاري يُحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات والهرمونات

حذّر استشاري زراعة وجراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتور معاذ الهزاع، من الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات والهرمونات؛ بسبب المشاكل الصحية التي قد تنتج عنها.
وقال الهزاع خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يجب على من يتناول تلك المكملات والفيتامينات التوقف ومراجعة المُختصين في حال الحاجة إليها إذا كانت هناك مشكلات صحية تستدعي تناولها.
ونوه إلى أن تناول “الهرمونات” كارثة كبرى وقد تصل مخاطرها الصحية إلى العقم لتسببها في توقف إنتاج الحيوانات المنوية، مشيراً إلى أن تناول الفيتامينات لفترات طويلة يُسبب “الحصوات” وهو نفس الأمر الذي يعاني منه أصحاب نظام “الريجيم بالبروتين”. وفق “أخبار 24”.
د. معاذ الهزاع (استشاري مسالك بولية): “الهرمونات” كارثة كبرى وتسبب العقم #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Bs0XJfgfiL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 2, 2022
استشاري كلى ومسالك بولية: تناول الفيتامينات لفترات طويلة يسبب الحصوات، ونظام “الريجيم بالبروتين” يسبب الحصوات أيضا #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mTZKHyfNA9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 2, 2022
د. معاذ الهزاع (استشاري مسالك بولية): أنصح من اعتاد على تناول الفيتامينات بدون إشراف طبي بأن يقوم بمراجعة الطبيب #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ezLrVEe3Kn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 2, 2022