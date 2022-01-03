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جديد المحليات > قد تسبب العقم.. استشاري يُحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات والهرمونات
03/01/2022   9:12 ص

قد تسبب العقم.. استشاري يُحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات والهرمونات

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حذّر استشاري زراعة وجراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتور معاذ الهزاع، من الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات والهرمونات؛ بسبب المشاكل الصحية التي قد تنتج عنها.

وقال الهزاع خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يجب على من يتناول تلك المكملات والفيتامينات التوقف ومراجعة المُختصين في حال الحاجة إليها إذا كانت هناك مشكلات صحية تستدعي تناولها.

ونوه إلى أن تناول “الهرمونات” كارثة كبرى وقد تصل مخاطرها الصحية إلى العقم لتسببها في توقف إنتاج الحيوانات المنوية، مشيراً إلى أن تناول الفيتامينات لفترات طويلة يُسبب “الحصوات” وهو نفس الأمر الذي يعاني منه أصحاب نظام “الريجيم بالبروتين”. وفق “أخبار 24”.

قد تسبب العقم.. استشاري يُحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات والهرمونات

جديد المحليات
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