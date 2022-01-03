بالفيديو.. متحدث “النقل”: آلية الشاحنات القاصدة للمملكة تمنع سائقيها المخالفين من العبور دون سداد الغرامات

استعرض المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أمس (الأحد)، بعض المعلومات عن آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات القاصدة لأراضي المملكة والعابرة لها.
وأوضح، خلال مداخلة في قناة “الإخبارية”، أن الآلية الجديدة ستلزم الشاحنات الأجنبية بالوفاء بجميع الشروط المفروضة على النقل المحلي، كما ستلزم الناقلين بإصدار وثيقة النقل الإلكترونية وبيان الحمولة لكل شاحنة تدخل المملكة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية النقل.
وأكد أن الآلية تفرض على المصانع والمستوردين والتجار والمؤسسات والشركات التعاقد مع شركات النقل المحلية حصريًا، كما أنها تمنع سائقي الشاحنات المخالفين من عبور أراضي المملكة إلا بعد سداد الغرامات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنقل المحلي على الشاحنات الأجنبية سيدعم عوامل السلامة ويحفظ حقوق جميع أطراف عملية النقل.
فيديو | متحدث النقل: الآلية الجديدة تمنع سائقي الشاحنات المخالفين من عبور أراضي #المملكة حتى يتم السداد#الإخبارية pic.twitter.com/ysxgBx5wHk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2022