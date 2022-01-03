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جديد المناطق > ​تدخل طبي عاجل ينقذ معتمراً عراقياً من شلل نصفي بمكة المكرمة
03/01/2022   9:12 ص

​تدخل طبي عاجل ينقذ معتمراً عراقياً من شلل نصفي بمكة المكرمة

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نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنقاذ معتمر عراقي من الإصابة بشلل نصفي.

وأجرى الفريق الطبي وفقاً لـ”العربية”، الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض، والتي أظهرت نتائجها وجود ورم نازف في الفص الأمامي الأيمن، والفص الجداري الأيمن، على منطقتي الحركة والإحساس، الأمر الذي سبب له حالة من الصرع.

وقرر إجراء عملية للمريض بشكل عاجل من أجل إزالة الورم، وقُدمت له الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثل للشفاء. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قدم المريض الشكر للطاقم الطبي ولقيادة المملكة التي حرصت على تقديم الرعاية الصحية لزوار بيت الله الحرام بشكل مجاني.

​تدخل طبي عاجل ينقذ معتمراً عراقياً من شلل نصفي بمكة المكرمة

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