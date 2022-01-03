“الأرصاد”: درجات الحرارة تصل لما دون الصفر بتلك المناطق.. وهذا سبب الشعور بالدفء بالرياض

توقع محلل الطقس والمُختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حدوث انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ابتداءً من يوم غدٍ (الثلاثاء) على عدد من المناطق، بحيث تصل الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي.
وأوضح العقيل، أن تلك الحالة ستؤثر على الرياض وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، مبيناً أن السبب في حالة الدفء بالرياض حالياً هو الغطاء السحابي لكن ذلك سيتغير مع تحرك هذا الغطاء.
ونوه في مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، وكذلك الأجزاء الشمالية الشرقية من المنطقة الشرقية، وبعض أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الأجواء ستبدأ في الاستقرار التدريجي على المناطق الشمالية الغربية من المملكة وتحديداً بمنطقة تبوك.
فيديو | عقيل العقيل لـ #برنامج_اليوم: استمرار هطول الأمطار على مختلف مناطق #المملكة.. والثلاثاء القادم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة pic.twitter.com/V4qcUqbf3h
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 2, 2022