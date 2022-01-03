“وقاية” تحدث البروتوكولات الوقائية الخاصة بخدمة المساج والساونا وركوب الحافلات

حدَّثت هيئة الصحة العامة “وقاية” البروتوكولات الوقائية الخاصة باستخدام حافلات نقل الركاب داخل المدن، وخدمة المساج والحمام المغربي والساونا والبخار.
ونص التحديث على قصر استخدام الحافلات والدخول في المراكز المقدمة لخدمات المساج والساونا على الأفراد مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا “محصن”، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.
وشددت الهيئة في البروتوكول المتعلق باستخدام حافلات نقل الركاب داخل المدن على ارتداء جميع العملاء الكمامة عند التواجد في المحطات وعند ركوب الحافلات،والسماح للركاب حاملي التذاكر فقط بركوب الحافلة ومنع شراء التذكرة عند الصعود، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة معاً داخل المواقف المغلقة في حال عدم القدرة على التحقق من الحالة الصحية للركاب من خلال تطبيق توكلنا في هذا النوع من المواقف.
كما نص البروتوكول على عدم السماح بغرف التدخين، وترك مقعد فارغ على الأقل بين الراكب والآخر، مع إمكانية حجز المقاعد المتجاورة مسبقاً والجلوس سوياً للعائلة الواحدة، بجانب لبس الكمامة داخل الحافلة، واستخدام الباب الأمامي للحافلات لصعود الركاب للحافلة والباب الخلفي للنزول.
وتضمن البروتوكول عدم السماح بوقوف الأفراد داخل الحافلة، واستخدام الملصقات الأرضية لتوجيه الأفراد بمسافات التباعد الجسدي والحفاظ عليها لمسافة متر ونصف، ومنع الازدحام داخل الحافلة، أو أثناء الركوب والنزول منها، أو في مناطق الانتظار.
وألزم البروتوكول الوقائي الخاص بالمراكز المقدمة لخدمات المساج وخلافه بضرورة استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد لكل عميل مثل المناشف، والليفة والصابون، وإعادة ترتيب الكراسي وخلافه لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي.
كما شدد على وضع ملصقات التباعد الجسدي في أماكن جلوس أو انتظار العملاء أمام منطقة المحاسبة وفي جميع المرافق بما يضمن مسافة متر ونصف، وإلزام العملاء بتعقيم الأيدي قبل الدخول للمحل ولبس الكمامات القماشية أو الطبية طوال تواجدهم داخل المنشأة.وفق “أخبار 24”.
ونص البروتوكول أيضا على أن يتم استخدام غرف البخار والساونا من قبل شخص واحد كل مرة، وإرشاده إلى مكان جلوس مختلف عن مكان جلوس العميل الذي يسبقه مع أهمية تطهير مكان الجلوس ومقابض الأبواب بعد كل استخدام والطلب من العميل تطهير الأيدي قبل الدخول، كما يجب إبقاء أبواب غرف الساونا والبخار والحمام المغربي مفتوحة بعد كل عميل لضمان تجديد الهواء.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات وذلك اعتباراً من يوم الخميس الماضي.