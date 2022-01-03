وفاة مالك الإبل “دبيان السبيعي” الملقب بـ “شيخ البدو” بعد معاناة مع المرض

توفي اليوم (الإثنين)، مالك الإبل دبيان بن معيض السبيعي، الملقب بـ”شيخ البدو”، وذلك بعد معاناة مع المرض.
ونعى فارس بن دبيان عبر حسابه على موقع “تويتر”، وفاة والده، فيما سيصلى على الفقيد اليوم (الإثنين) بعد صلاة العصر في مسجد الضبيعة بالخرج.
كما نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.وفق “أخبار 24”.
ويعد الشيخ دبيان أحد ملاك الإبل المعروفين بالمملكة وصاحب إنجازات عديدة بمزاين الإبل في منافسات الصفر، حيث تشهد منافسات الصفر اهتماما كبيراً من قبل جمهور الإبل بسبب التحديات التي تجمع العديد من المتنافسين.