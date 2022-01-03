“المسند”: انتهاء الحالة المطرية بعد غدٍ وحالة أخرى متوقعة الأحد المقبل

توقع أستاذ المناخ سابقًا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تضعف الحالة المطرية اليوم (الإثنين) وتنحصر الأمطار على أجزاء محدودة من الربع الخالي، وجنوبي منطقة الرياض، وعسير، وجازان، والحدود الشمالية.
وأضاف المسند أن الحالة التي بدأت الثلاثاء الماضي واستمرت لمدة أسبوع، قد تنتهي على معظم المناطق بعد غدٍ (الأربعاء)، متوقعاً حالة مطرية جديدة تبدأ يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر يناير في الرياض قد تصل وقت الظهيرة إلى 21 درجة ، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15 درجة، أو تتجاوز 27 درجة، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) تقريباً 10 درجات، ونادراً ما تنخفض عن 5 درجات أو تتجاوز 14 درجة مئوية.
وفق “أخبار 24”.