“كنو” يصدم الهلال.. والاتحاد يفاوضه والنصر يبدي اهتمامه

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف محمد كنو، بشأن تجديد عقده مع فريقه الهلال، الذي ينتهي في يونيو المُقبل، بعد التقارير التي أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن إدارة النادي وضعت الرتوش الأخيرة على تجديد عقد اللاعب.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إن محمد كنو رفض العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة الهلال، والبالغ 7 ملايين ريال سنويًّا ولمدة ثلاثة أعوام.
وأوضحت المصادر، أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تقدم بعرض شفوي مفتوح لمحمد كنو، فيما أبدى النصر، والسد القطري اهتمامهما بالحصول على خدماته.
وأشارت المصادر، إلى أن محمد كنو، طالب الهلال بالوفاء بالملايين السبعة المتأخرة من عقده السابق قبل الخوض في تفاصيل التجديد.
من جانبه، ذكر المدير التنفيدي لـ”سبورت يارد” الرياضية، إبراهيم العيدروس، وهي الشركة التي تدير أعمال محمد كنو، أن اللاعب دخل الفترة الحرة أمس الأول، وأصبح حر التوقيع لأي ناد داخل وخارج البلاد.
وتابع “العيدروس”، أن وكيل محمد كنو حريص على مصلحته قبل أي شيء آخر، وسينظر للعرض الأفضل في الوقت المناسب والذي يوازي إمكاناته وما قدمه في الفترة الماضية.