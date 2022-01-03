الهلال يدخل في صراع مع “نيوكاسل” من أجل خطف “أوباميانج”

كشفت مصادر صحفية، عن اهتمام مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالتعاقد مع مهاجم آرسنال الإنجليزي، اللاعب الجابوني بيير أوباميانج، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الإعلامي “نيكولو شيرا”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الهلال قدم عرضاً ضخماً لضم بيير أوباميانج لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن اللاعب الجابوني أوباميانج، بات خارج حسابات المدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيتا، ولذلك يقترب بقوة من مغادرة ملعب “الجانرز”. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن نادي نيوكاسل الإنجليزي؛ المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، لديه رغبة هو الآخر في الظفر بخدمات المهاجم الجابوني، حيث يريد استعارة المهاجم، مع وضع بند أولوية الشراء النهائي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
#AlHilal have made a rich bid (3-years contract) to Pierre-Emerick #Aubameyang, who is not in #Arteta‘s plans. The first choice of #Arsenal‘s striker is still to stay in European Football. #transfers #AFC
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2022