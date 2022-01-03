بعد مرور 3 سنوات.. “غروهي”: الاتحاد تجربة خاصة لا تُنسى لي ولعائلتي

وجه حارس مرمى فريق الاتحاد، المحترف البرازيلي، مارسيلو غروهي، رسالة إلى نادي الاتحاد، وجماهيره، بعد مرور 3 سنوات قضاها داخل جدران الفريق.
وقال “غروهي” عبر حسابه على موقع الصور “انستقرام”، مساء الأحد: “قبل ثلاث سنوات، تعرفت على الاتحاد، وبدأت تجربة كانت خاصة جدًا ولا تُنسى بالنسبة لي ولعائلتي”.
وأوضح حارس الاتحاد: “نحن ممتنون لكل من استقبلنا جيدًا والذين أظهروا احترام كبير في حياتنا اليومية.. سأواصل العمل لتحقيق التميز ومنح المشجعين السعادة التي يستحقونها.. شكرا على كل شيء!”. وفق “أخبار 24”.
وكان الاتحاد تعاقد مع الحارس البرازيلي من صفوف فريق غريميو مطلع موسم (2018 – 2019)، وجدد النادي في سبتمبر من العام الماضي، عقد حارسه البرازيلي حتى عام 2023.