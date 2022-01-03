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رياضة > بالفيديو.. نائب وزير الرياضة: بدعم القيادة استطعنا استضافة أكبر الفعاليات والبطولات العالمية
03/01/2022   12:52 م

بالفيديو.. نائب وزير الرياضة: بدعم القيادة استطعنا استضافة أكبر الفعاليات والبطولات العالمية

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علق نائب وزير الرياضة، بدر القاضي، على انطلاق المرحلة الأولى من منافسات رالي داكار السعودية 2022، في نسخته الـ44 من مدينة حائل، الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي حتى 14 يناير.

وقال القاضي، في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “بدعم القيادة استطعنا استضافة أكبر الفعاليات والبطولات والراليات العالمية”.

وأوضح نائب وزير الرياضة: “فورمولا 1 اختتم بنجاح، والآن نحتفل بانطلاق رالي داكار الدولي للمرة الثالثة في المملكة.. والشهر القادم سنحتفل بانطلاق بطولة فورمولا اي في الدرعية. وفق “أخبار 24”.

وتابع بدر القاضي: “لا شك أن تمكين المراة أحد عناصر الاستراتيجية الوطنية للرياضة، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، تهدف إلى زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المملكة”.

بالفيديو.. نائب وزير الرياضة: بدعم القيادة استطعنا استضافة أكبر الفعاليات والبطولات العالمية

رياضة
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