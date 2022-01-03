بالفيديو.. نائب وزير الرياضة: بدعم القيادة استطعنا استضافة أكبر الفعاليات والبطولات العالمية

علق نائب وزير الرياضة، بدر القاضي، على انطلاق المرحلة الأولى من منافسات رالي داكار السعودية 2022، في نسخته الـ44 من مدينة حائل، الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي حتى 14 يناير.
وقال القاضي، في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “بدعم القيادة استطعنا استضافة أكبر الفعاليات والبطولات والراليات العالمية”.
وأوضح نائب وزير الرياضة: “فورمولا 1 اختتم بنجاح، والآن نحتفل بانطلاق رالي داكار الدولي للمرة الثالثة في المملكة.. والشهر القادم سنحتفل بانطلاق بطولة فورمولا اي في الدرعية. وفق “أخبار 24”.
وتابع بدر القاضي: “لا شك أن تمكين المراة أحد عناصر الاستراتيجية الوطنية للرياضة، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، تهدف إلى زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المملكة”.
بدر القاضي – نائب وزير الرياضة : بدعم القيادة استطعنا استضافة أكبر الفعاليات والبطولات و الراليات العالمية .. فورمولا 1 اختتم بنجاح والآن نحتفل بإنطلاق رالي داكار الدولي .. والشهر القادم سنحتفل بإنطلاق بطولة فورمولا اي في الدرعية .#ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/lYMUV7BJYe
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 2, 2022