الطريقة بدائية واستفزازية.. “الصرامي” يطالب “لجنة المنشطات” بالاعتذار إلى نجوم النصر

وجه المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، طلبا إلى لجنة المنشطات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، باستدعاء لاعبين من النصر، عقب الانتهاء من مباراة الفتح، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 بدوري المحترفين.
وتدوول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ظهر خلاله، أحد أعضاء لجنة المنشطات وهو يستدعي كلًا من البرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، إلى فحص المنشطات بعد الفوز على الفتح بهدف نظيف.
ونشر سعود الصرامي، الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليه: “على لجنة المنشطات المسارعة بتقديم الاعتذار الشديد لنادي النصر، ولنجم الكرة البرازيلية تاليسكا وللنجم الأوزبكي جلال الدين”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الصرامي: “الطريقة لاختيارهما لفحص المنشطات بعد لقاء الفتح لم تكن احترافية، فكانت بدائية واستفزازية وتحت الأمطار والنجوم خرجوا من ميدان الملعب”.
وتابع الصرامي: “على لجنة المنشطات أن تظهر الكثير من الاحترام للنصر ولنجومه ولإدارته ولمدرجه، وعلى إدارة النصر منح اللجنة القليل من الوقت لتقديم اعتذارها لتصرف موظفيها مع تاليسكا وجلال الدين بعد نهاية لقاء الفتح.. وإن لم يأتي الاعتذار فإن لإدارة النصر الحق في إتخاذ الإجراء المناسب”.
#هات_إذنك
على لجنة المنشطات أن تظهر الكثير من الإحترام للنصر و لنجومه و لإدارته و لمدرجه
و على إدارة النصر”منح”اللجنة القليل من الوقت لتقديم إعتذارها لتصرف موظفيها مع تاليسكا و جلال الدين بعد نهاية لقاء الفتح
و إن لم يأتي الإعتذار فإن لإدارةالنصر الحق في إتخاذ الإجراء المناسب https://t.co/TGoyrSjgF3
— سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) January 2, 2022