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جديد المحليات > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يحسم الجدل: العودة للمربعات الأولى من الإجراءات المشددة في الجائحة مستبعدة جدًا
03/01/2022   9:11 م

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يحسم الجدل: العودة للمربعات الأولى من الإجراءات المشددة في الجائحة مستبعدة جدًا

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حسم المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجدل بشأن ما إذا كان ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا قد يؤدي للعودة إلى المربعات الأولى في تطبيق الإجراءات المشددة للتعامل مع جائحة كورونا، وتحديدًا لمرحلة فرض حظر التجوال بمناطق المملكة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المملكة استطاعت تحقيق العديد من المكتسبات، أهمها الوصول إلى مستويات كبيرة من المناعة المجتمعية من خلال اللقاحات والجرعات التنشيطية، مؤكدًا أن العودة للمربعات الأولى من الإجراءات المشددة مستبعدة جدًا.

وأضاف أن أعداد الوفيات المرصودة بسبب كورونا والمنومين في العناية المركزة، جميعها من غير مستكملي التحصين، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعززون مناعتهم بالجرعة التنشيطية في مأمن كبير من الإصابة. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمسارعة في الحصول على اللقاح واستكمال التحصين وأخذ جرعة تنشيطية، لإيقاف معدلات انتشار العدوى.

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يحسم الجدل: العودة للمربعات الأولى من الإجراءات المشددة في الجائحة مستبعدة جدًا

جديد المحليات
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