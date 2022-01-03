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جديد المحليات > بالفيديو.. هل يُصاب المتعافي من “دلتا” بمتحور “أوميكرون”؟.. مختص يجيب
03/01/2022   9:11 م

بالفيديو.. هل يُصاب المتعافي من “دلتا” بمتحور “أوميكرون”؟.. مختص يجيب

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أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة، الدكتور ناصر توفيق، مدى إمكانية إصابة المتعافين من الإصابة بمتحور “دلتا” بنظيره “أوميكرون”.

وأكد، خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، أنه يمكن للمتعافي من “دلتا” أن يُصاب بمتحور “أوميكرون”، مُشبهًا إياه بالإنفلونزا الموسمية والتي يمكن أن يُصاب المرء بها أكثر من مرة.

وأبان أن متحور “أوميكرون” يعد الأسرع بين متحورات فيروس كورونا المستجد، إلا أن “دلتا” هو الأخطر، مؤكدًا أن هناك مخاوف عالمية من أن يتسبب ذلك في الضغط على المستشفيات والقطاعات الصحية على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.

وشدد توفيق على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بمتحورات كورونا، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يحمي الشخص من الإصابة بالمرض.

بالفيديو.. هل يُصاب المتعافي من “دلتا” بمتحور “أوميكرون”؟.. مختص يجيب

جديد المحليات
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