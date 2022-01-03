“هيئة الترفيه” تفتح باب التسجيل لـ30 قائدًا في برنامج القادة.. وهذه شروط الالتحاق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الإثنين)، فتح باب التسجيل في برنامج تطوير قادة الترفيه، وذلك ضمن مبادرة “صنّاع السعادة”.
ويستهدف البرنامج تأهيل وابتعاث 30 قائدًا وقائدة في قطاع الترفيه، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتساب استراتيجيات متنوعة على نطاق واسع، بالتعاون مع أفضل الجامعات وشركات الترفيه العالمية.
ويمتد البرنامج لفترة 6 أشهر، كما يحتوي على ورش عمل في المملكة وأخرى خارجها، إضافة إلى زيارات لشركات رائدة حول العالم للاستفادة من خبراتها، بجانب توفير البرنامج لتعليم إلكتروني ذاتي للمستفيدين.
ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم قائدًا في مجال الترفيه ولديه خبرة عملية في الإدارة التنفيذية أو المتوسطة، كما يشترط الالتزام بالبرنامج ولا يشترط التفرغ التام. وفق “أخبار 24”.
ويأتي برنامج تطوير قادة الترفيه ضمن العديد من البرامج التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات والشركات ضمن مبادرة “صنّاع السعادة”، التي أطلقها رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ في سبتمبر الماضي 2021.