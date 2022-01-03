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جديد المحليات > بالفيديو.. هيئة النقل: نستهدف زيادة عدد الوظائف بالقطاع السككي إلى 100 ألف.. وقيادة المرأة لقطار الحرمين
03/01/2022   9:11 م

بالفيديو.. هيئة النقل: نستهدف زيادة عدد الوظائف بالقطاع السككي إلى 100 ألف.. وقيادة المرأة لقطار الحرمين

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أوضح وكيل الهيئة العامة للنقل للقطاع السككي، المهندس خالد سلطان، أن الهيئة تستهدف زيادة عدد الوظائف في القطاع السككي من 20 ألفا إلى 100 ألف بزيادة تمثل 5 أضعاف.

وأضاف خلال كلمته في فعالية افتتاح معرض التوظيف الافتراضي، اليوم (الإثنين)، أن تمكين المرأة للعمل في مجال قطاع السكك الحديدية، يعد من العوامل الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى إعلان المعهد السعودي التقني “سرب”، أمس، فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج “قائدات قطار الحرمين السريع”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هيئة النقل: نستهدف زيادة عدد الوظائف بالقطاع السككي إلى 100 ألف.. وقيادة المرأة لقطار الحرمين

جديد المحليات
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